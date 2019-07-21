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أخبار محلية > لمخالفتهم الأنظمة.. “هيئة الاتصالات” تغرّم شركات الاتصالات الثلاث بأكثر من 18 مليون ريال
21/07/2019   12:31 ص

لمخالفتهم الأنظمة.. “هيئة الاتصالات” تغرّم شركات الاتصالات الثلاث بأكثر من 18 مليون ريال

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غرّمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، شركة الاتصالات السعودية (STC)، وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)؛ مبالغ مالية تجاوزت 18 مليون ريال بموجب أحكام نهائية صادرة من ديوان المظالم بسبب مخالفات لنظام الاتصالات.

وفرضت لجنة المخالفات على شركة الاتصالات السعودية (STC) غرامات مالية بمبلغ (8.6 مليون ريال)، لارتكابها عددًا من المخالفات أبرزها، تأسيس عددٍ من شرائح الاتصال مسبقة الدفع بالمخالفة لنظام الاتصالات، وعدم الالتزام بتنفيذ عدد من توجيهات الهيئة في عدد من الشكاوى، وعدم تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة من الشركة خلال المهلة المحدّدة، واستخدام تردّدات دون الحصول على ترخيص من الهيئة.

كما فرضت على شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) غرامات مالية بمبلغ (6.4 مليون ريال)، لمخالفتها تأسيس عددٍ من شرائح الاتصال مسبقة الدفع بالمخالفة لنظام الاتصالات، وعدم الالتزام بتنفيذ عدد من توجيهات الهيئة في عدد من الشكاوى، وعدم تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة من الشركة خلال المهلة المحدّدة.

وغرّمت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) بمبلغ (3.2 مليون ريال)، لمخالفتها تأسيس عددٍ من شرائح الاتصال مسبقة الدفع بالمخالفة لنظام الاتصالات، وعدم الالتزام بتنفيذ عدد من توجيهات الهيئة في عدد من الشكاوى، وعدم تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة من الشركة خلال المهلة المحدّدة.

صورة

وفق “أخبار 24”.

لمخالفتهم الأنظمة.. “هيئة الاتصالات” تغرّم شركات الاتصالات الثلاث بأكثر من 18 مليون ريال

أخبار محلية
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