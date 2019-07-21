كشفت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، مساء أمس الجمعة، أن شركة “لوكهيد مارتن” فازت بعقد جديد قيمته 1.48 مليار دولار لبيع منظومة “ثاد” الدفاعية الصاروخية للمملكة، لترتفع القيمة الإجمالية للصفقة إلى إجمالي 5.36 مليار دولار.
وتتميز ثاد (منظومة دفاع في المناطق ذات الارتفاعات العالية الطرفية)، بفاعلية كبيرة في اعتراض الصواريخ الباليستية داخل أو خارج الغلاف الجوي على مسافة 200 كلم وقدرة على التنقل من موقع لآخر، فضلاً عن معدات الاستشعار عن بعد التي تساعدها على التمييز بين الأهداف الحقيقية والوهمية.
كما تتصل تلك المستشعرات وفقاً لـ”العربية” بالأقمار الصناعية مما يساعد على توجيه وإعادة توجيه الصاروخ أثناء التحليق حسب أي مستجدات، حيث تتكون المنظومة من 4 مكونات رئيسية وهي: (قاذفة، منصة رجم، وصواريخ اعتراضية، ورادار، ووحدة تحكم في الإطلاق).
وتحمل منصة الرجم 8 صواريخ اعتراضية يتم تركيبها على ظهر شاحنة للتنقل والتخزين، فيما يعد نظام التحكم في إطلاق الصواريخ هو العمود الفقري للاتصالات السلكية واللاسلكية وإدارة البيانات، إلى جانب رادار AN/TPY-2 المعتمد من البحرية الأمريكية بمدى يصل إلى 1000 كلم، فضلاً عن كابينة C2BMC التي تجمع المعلومات الواردة من أجهزة الاستشعار عن بعد.
شاهد مواصفات منظومة ثاد الدفاعية التي اشترتها السعودية pic.twitter.com/0UrGfxkf8F
— الحدث (@AlHadath) ٢٠يوليو ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.