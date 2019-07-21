وزير التعليم يوجه بإيقاف تعميم إلزام المعلمين بمتابعة الحركة المرورية وتنظيم دخول وخروج الطلاب

وجه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بإيقاف العمل بالتعميم المتضمن تشكيل لجنة للسلامة المرورية في المدارس، وذلك بعد إثارة القرار الكثير من الجدل في الأوساط التعليمية.
وتضمن التوجيه الصادر اليوم (السبت) مراجعة المهام الموكلة للجنة بما يضمن عدم إشغال المعلمين والمعلمات بما ليس من اختصاصهم.
وكان التعميم قد ألزم المدارس بتشكيل لجنة للسلامة المرورية في كل مدرسة يرأسها قائد أو قائدة المدرسة، ويكون أعضاؤها المعلم أو المعلمة المناوبة، ومنسق ومنسقة الأمن والسلامة في المدارس للجنسين، تكون من مهامها إعداد خطة لتنظيم دخول وخروج الطلاب من وإلى المدرسة، ومتابعة الحركة المرورية أمام المدرسة.وفق “أخبار 24”.