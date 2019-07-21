حذّرت وزارة الحج والعمرة، المواطنين والمقيمين من التعامل مع شركات الحج غير المدرجة في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، مؤكّدة أنه المنفذ الوحيد لحجز خدمات شركات ومؤسسات حجاج الداخل المصرّحة.
ودعت الوزارة إلى الإبلاغ فورًا عن أي مكتب أو شركة أو معرّف يدّعي تقديم خدمات حجاج الداخل خارج إطار المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، مشدّدة على عدم الانسياق خلف الإعلانات الاحتيالية في مواقع التواصل الاجتماعي
من جانبه أوضح نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح بن سليمان مشاط أن لجان المراقبة والمتابعة بالوزارة رصدت حالات فردية لحملات حج غير مصرّحة تنشر إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تمرير البلاغات للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.
وفق “أخبار 24”.