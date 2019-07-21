السويكت: مبلغ دعم الأندية عالٍ جداً ومن يجهز نفسه سيحقق أعلى المراتب.. وهذه رسالتي لجماهير النصر

علق رئيس نادي النصر صفوان السويكت، على مبلغ الدعم الذي خصصته هيئة الرياضة للأندية السعودية، ضمن إستراتيجية دعم الأندية.
وقال السويكت إن مبلغ الدعم 2.5 مليار ريال الذي خصصته الهيئة لدعم الأندية عال جداً، ومن يجهز نفسه من ناحية المنشآت والحوكمة والإدارة المالية والقانونية سيحقق أعلى المراتب.
وفيما يخص رؤية الإدارة الجديدة بشأن نادي النصر، أكد أن الإدارة حريصة على أن تكون أعمالها تحقق رؤية المملكة 2030، ورؤية جماهير النصر، موجهاً كلمة لجماهير الفريق قائلا: “تفاءلوا بالخير تجدوه”. وفق “أخبار 24”.
وكانت هيئة الرياضة أعلنت اليوم عن إستراتيجية دعم الأندية السعودية التي تهدف إلى وضع آلية للدعم، لتطوير منظومة الحوكمة للأندية، ورفع مستوى الألعاب المختلفة، وتنمية القطاع الرياضي اقتصاديّاً.
د.صفوان السويكت رئيس نادي #النصر :
مبلغ الدعم عالي جداً ، ومن يجهز نفسه سيحقق أعلى المراتب .. وأقول لجماهير #النصر تفائلوا بالخير تجدوه
#استراجية_دعم_الأندية .
#KSA_SPORTS pic.twitter.com/rah2qD3RUt
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) July 20, 2019