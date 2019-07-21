نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > السويكت: مبلغ دعم الأندية عالٍ جداً ومن يجهز نفسه سيحقق أعلى المراتب.. وهذه رسالتي لجماهير النصر
21/07/2019   12:25 ص

السويكت: مبلغ دعم الأندية عالٍ جداً ومن يجهز نفسه سيحقق أعلى المراتب.. وهذه رسالتي لجماهير النصر

+ = -
859

علق رئيس نادي النصر صفوان السويكت، على مبلغ الدعم الذي خصصته هيئة الرياضة للأندية السعودية، ضمن إستراتيجية دعم الأندية.

وقال السويكت إن مبلغ الدعم 2.5 مليار ريال الذي خصصته الهيئة لدعم الأندية عال جداً، ومن يجهز نفسه من ناحية المنشآت والحوكمة والإدارة المالية والقانونية سيحقق أعلى المراتب.

وفيما يخص رؤية الإدارة الجديدة بشأن نادي النصر، أكد أن الإدارة حريصة على أن تكون أعمالها تحقق رؤية المملكة 2030، ورؤية جماهير النصر، موجهاً كلمة لجماهير الفريق قائلا: “تفاءلوا بالخير تجدوه”. وفق “أخبار 24”.

وكانت هيئة الرياضة أعلنت اليوم عن إستراتيجية دعم الأندية السعودية التي تهدف إلى وضع آلية للدعم، لتطوير منظومة الحوكمة للأندية، ورفع مستوى الألعاب المختلفة، وتنمية القطاع الرياضي اقتصاديّاً.

السويكت: مبلغ دعم الأندية عالٍ جداً ومن يجهز نفسه سيحقق أعلى المراتب.. وهذه رسالتي لجماهير النصر

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885054448.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.