أكد رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أن مستقبلا جديدا ينتظر الأندية السعوديّة، مشيراً إلى أن إجمالي دعم الأندية الرياضية 2.5 مليار ريال.
وقال في كلمة له بمؤتمر “استراتيجية دعم الأندية” الذي عُقد اليوم (السبت) بمشاركة عدد من رؤساء الأندية، إن هناك حلولا شاملة ومستدامة ستقدمها الإستراتيجية لمعالجة الوضع الحالي للأندية ومساعدتها على القيام بدورها المأمول في خدمة الرياضة السعودية.
وأضاف الأمير أن الإستراتيجية تهدف إلى وضع آلية للدعم لتطوير منظومة الحوكمة للأندية، ورفع مستوى الألعاب المختلفة، وتنمية القطاع الرياضي اقتصاديّاً.
وأشار إلى أن الهيئة تريد دعم الأندية ووضع آلية واضحة لضمان استدامتها ماليّاً وإداريّاً، لافتاً إلى أن ذلك سيفتح آفاقاً جديدة للأندية والرياضيين في المملكة.
وفق “أخبار 24”.