المريسل يكشف عن صفقة يسعى لها نادي الهلال بعد فشله في صفقتي”آدم وكمارا”!

كشف الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل عن صفقة تسعى لها إدارة نادي الهلال بعد فشلها في صفقتي هارون كمارا وعبدالفتاح آدم.
وكتب المريسل عبر حسابه الرسمي على تويتر” يسعى الهلال للظفر بمهاجم الوحدة (المواليد) أحمد عبده بعد فشله في التعاقد مع عبدالفتاح آدم الذي كسبه النصر بدون رئيس و هارون كمارا الذي كسبه الاتحاد و محمد الصيعري الذي كسبه الوحدة علاوة على رغبة عموري باللعب للعين الإماراتي.
وأضاف ” يذكر أن الشباب والأهلي يرغبان بضم عبده”.
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يسعى #الهلال للظفر بمهاجم #الوحدة (المواليد) احمد عبده بعد فشله في التعاقد مع عبدالفتاح آدم الذي كسبه #النصر بدون رئيس و هارون كمارا الذي كسبه #الاتحاد و محمد الصيعري الذي كسبه #الوحدة علاوة على رغبة عموري باللعب للعين الإماراتي
يذكر ان #الشباب و #الاهلي يرغبان بضم عبده
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— عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) July 20, 2019
وفق “المرصد”.