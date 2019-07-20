دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم السبت، الباحثين عن وظائف في قطاع المطاعم والمقاهي لحضور “ملتقى فرصة للتوظيف”، وذلك يوم الإثنين المقبل.
وأوضحت الوزارة أن الوظائف التي سيتم توفيرها خلال الملتقى متاحة للباحثين للعمل من الجنسين، وذلك في الملتقى الذي سيقام بمقر “غرفة الرياض” الرئيسي بشارع الضباب من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 7 مساء.
من جهتها، أعلنت غرفة الرياض ممثلة بلجنة الموارد البشرية وسوق العمل أن الملتقى يوفّر 1400 فرصة عمل بمشاركة 22 شركة، بهدف تمكين المواطنين من الفرص الوظيفية والمساهمة في توطين القطاع.
وفق “أخبار 24”.