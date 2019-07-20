فسّر برنامج حساب المواطن المقصود بكل حالة من حالات الدفع التي تظهر في حساب المستفيد على البوابة الإلكترونية للبرنامج.
وأوضح الحساب أن حالة “لا توجد” تعني أن أجمالي الدخل أكبر من الحد المانع، أما حالة “وجهت” فتعني بأن عملية الإيداع تحت الإجراء، و”في الانتظار” تشير إلى أن المبلغ معلق بسبب أن الحساب البنكي للمستفيد غير صحيح.
وفيما يخص حالة “مدفوعة” فتفيد أنه تم إيداع المبلغ للمستفيد على حساب الأيبان المسجل في البوابة الالكترونية، و”مرفوضة” تعني أنه لم يتم إيداع المبلغ للمستفيد بسبب أن حساب المستفيد البنكي وقت الإيداع لم يكن نشطا.
وفق “أخبار 24”.