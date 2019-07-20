“الخارجية”: نقل الإيراني الذي كان على متن السفينة “سافيز” إلى عُمان بعد تقديم الرعاية الطبية اللازمة له

أعلنت وزارة الخارجية نقل المواطن الإيراني، الذي كان على متن السفينة “سافيز”، إلى سلطنة عُمان الشقيقة بعد تقديم الرعاية الطبية اللازمة له بمستشفيات المملكة التخصصية.
وصرح مصدر مسؤول بالوزارة أن الخارجية تلقت طلبًا من الخارجية الإيرانية عبر السفارة السويسرية في الرياض لنقله إلى سلطنة عُمان، بعد تحسن حالته الصحية، فتم نقله بعد التأكد التام من استقرار حالته.
وأكد المصدر أن عملية إخلاء المواطن الإيراني وتقديم الرعاية الطبية له ومن ثم نقله إلى سلطنة عُمان الشقيقة بعد تحسن حالته الصحية، يأتي بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وذلك انطلاقًا من مواقف المملكة الثابتة تجاه تلبية النداء وتقديم العون والمساعدة والقيام بدورها الإنساني دون تسييس، رغم ما تمثله هذه السفينة المشبوهة من تهديد للأمن والسلم الإقليمي والدولي.وفق “أخبار 24”.
وكانت قيادة التحالف الداعم للشرعية في اليمن، أعلن في يونيو الماضي، إخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية “سافيز” إلى أحد مستشفيات مدينة جازان، إثر إصابة بالغة تعرض لها خلال وجوده على متن السفينة التي تتمركز شمال غرب الحديدة.