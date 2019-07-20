وكيل عموري ينفي طلب اللاعب من الهلال 50 ألف ريال مقابل كل هدف يصنعه

نفى نادر المرزوقي وكيل اللاعب عمر عبدالرحمن “عموري”، صحة الأنباء التي يتم تداولها إعلاميا حول الطلبات الشخصية لعموري لتجديد عقده والتي أبرزها الحصول على مبلغ 50 ألف ريال مقابل كل هدف يصنعه.
وقال المرزوقي عبر صفحته الرسمية على “تويتر”، إن ما يتم تداوله في الفترة الحالية عبر وسائل الإعلام غير صحيح، وذلك على خلفية أنباء طلب موكله دخول القائمة الآسيوية للهلال في دور الـ16، والحصول على مبلغ 50 ألف ريال سعودي مقابل كل هدف يصنعه بخلاف قيمة عقده.
وأوضح المرزوقي إنه وعموري سيصدران بياناً صحافياً في الوقت المناسب لإظهار كل الحقائق.
وكان نادي الهلال قرر أمس (الجمعة)، إيقاف التفاوض مع عموري، وقدم شكره للاعب تقديرا له على الفترة التي قضاها في النادي.وفق “أخبار 24”.