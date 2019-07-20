حققت المملكة إنجازاً تاريخياً في أولمبياد الرياضيات الدولي ببريطانيا (IMO 2019)، حيث فاز الطلاب السعوديون بـ 5 ميداليات (فضية و4 برونزيات)، وحصلوا على المركز الثالث والثلاثين من بين 114 دولة شاركت في الأولمبياد.
وقالت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” إن فريق المملكة حصل على مجموع درجات هو الأعلى في تاريخ مشاركات المملكة على مدى 15 عاماً، وذلك بحصوله على 124 درجة، حيث سُجلت أعلى درجة في عام 2012 وبلغت 105 درجات.
وفاز الطالب عمر حبيب الله من ينبع بالميدالية الفضية، فيما حقق كل من أسعد صالح من جدة، ونواف الغامدي من الشرقية، ومروان خياط من مكة المكرمة، وخالد العجران من الرياض 4 ميداليات برونزية.
من جهته، أوضح الأمين العام لـ “موهبة” الدكتور سعود المتحمي أن هذا الإنجاز غير المسبوق رفع ترتيب المملكة 27 مركزاً، مقارنة بالعام الماضي الذي احتلت فيه المملكة المركز 60 في ترتيب الدول المشاركة في الأولمبياد.
وفق “أخبار 24”.