الخطوط السعودية تعلن انتقال 21 وجهة داخلية من رحلاتها إلى مطار الملك عبدالعزيز الجديد

أعلنت الخطوط الجوية السعودية انتقال عمليات رحلاتها لـ21 وجهة داخلية، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة.
وأوضحت الشركة أن رحلاتها من وإلى الباحة، الدوادمي، القيصومة، تبوك، ينبع، القريات، عرعر، الوجه، العلا، الهفوف، طريف، جيزان، شرورة، الطائف، الجوف، بيشة، حائل، رفحاء، وادي الدواسر، أبها، ونجران، انتقلت إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد “صالة رقم 1”.
وذكرت أنه تم تجهيز حافلات لنقل الضيوف المواصلين على رحلات داخلية أو دولية للصالات الأخرى، داعيةً المسافرين إلى مراجعة جدول الرحلات لمعرفة المزيد من التفاصيل، والتواصل معها للحصول على الاتجاهات وإحداثيات الموقع الجديد للمطار.وفق “أخبار 24”.