أظهر تقرير مصور البارجة الحربية الأمريكية الهجومية “يو أس أس بوكسر”، وهي تعبر مضيق هرمز، مصحوبة بأسطول جوي لأغراض المراقبة.
وذكر التقرير الذي بثته قناة “سي إن إن” من داخل البارجة، أن السفينة هجومية برمائية تقنياً، وهي حاملة طائرات وعلى متنها 1500 من الجنود مشاة البحرية الأمريكية “المارينز”.
يذكر أن المنطقة تشهد توترا بعد الهجوم على ناقلات نفط في خليج عمان، وإسقاط إيران طائرة استطلاع تابعة للبحرية الأمريكية فوق مضيق هرمز، وقيامها مؤخرا باحتجاز ناقلة نفط بريطانية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ألغى قرارا بتنفيذ غارات جوية على أهداف إيرانية ردا على إسقاط طهران طائرة الاستطلاع الأمريكية.
وفق “أخبار 24”.