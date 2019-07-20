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اخبار رياضية > السفير السعودي في القاهرة يشاهد نهائي إفريقيا من المدرجات.. وهذا ما لفت نظره في منتخبي الجزائر والسنغال
20/07/2019   2:16 م

السفير السعودي في القاهرة يشاهد نهائي إفريقيا من المدرجات.. وهذا ما لفت نظره في منتخبي الجزائر والسنغال

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حرص سفير المملكة لدى القاهرة أسامة بن أحمد نقلي على حضور نهائي كأس الأمم الأفريقية بين منتحبين الجزائر والسنغال أمس (الجمعة)، من المدرجات.

وأشار السفير نقلي إلى ملاحظة تتصل بالمنتخب الجزائري المتوج بلقب البطولة ومنتخب السنغال الذي حل في المركز الثاني، مبيناً أن المنتخبين كان في قيادتهما مدربين وطنيين بعكس بقية المنتخبات المشاركة في البطولة.

وقال في منشور في حسابه على موقع “انستغرام”: “ما لفت نظري في نهائي كأس الأمم الإفريقية؛ أن الفريقين الذين وصلا للنهائي (الجزائر – السنغال) قادهما مدربين وطنيين دوناً عن بقية المنتخبات.. أبارك للفريقين المستوى الأكثر من رائع في النهائي”.وفق “أخبار 24”.

ونشر نقلي صورة له من داخل الاستاد، وإلى جانبه السفير الجزائري بالقاهرة نذير العرباوي، وسفير الإمارات جمعة بن مبارك الجنيبي.

السفير السعودي في القاهرة يشاهد نهائي إفريقيا من المدرجات.. وهذا ما لفت نظره في منتخبي الجزائر والسنغال

اخبار رياضية
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