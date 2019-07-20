التمياط يعتذر عن قبول منصب نائب رئيس الهلال.. وينفي وجوده في لجنة فنية بالنادي

اعتذر لاعب فريق الهلال والمنتخب السعودي السابق، نواف التمياط، عن قبول منصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وذلك لظروف خاصة.
وغرد التمياط عبر صفحته الرسمية على “تويتر”، قائلا: “أود أن أوضح أنني التقيت أخي العزيز فهد بن نافل؛ في فترة سابقة وعرض عليّ منصب نائب الرئيس، وأُقدر له ذلك واعتذرت لظروفي العملية التي تتطلب مني الوجود خارج المملكة لفترات طويلة.. أعمل على عدة مشاريع خاصة، وأنا ابن النادي وتحت إمرته إذا تحسنت الظروف”.
ونفى التمياط صحة الأنباء التي تتحدث عن وجوده في لجنة فنية تخص النادي أو أي لجان في الوسط الرياضي، مضيفا: “كل التقدير لكافة الهلاليين، وأتمنى منهم كعادتهم التكاتف ودعم رئيس النادي وإدارته، متمنيا للجميع دوام التوفيق”.وفق “أخبار 24”.