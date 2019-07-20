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أخبار محلية > “التحالف”: إسقاط طائرة مسيّرة أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه الأعيان المدنية في أبها
20/07/2019   2:15 م

“التحالف”: إسقاط طائرة مسيّرة أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه الأعيان المدنية في أبها

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أفاد المتحدث الرسمي بِاسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة عمران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة أبها.

وأكد المالكي أنه في الوقت الذي تستمر المليشيا بعبثها ومحاولاتها الإرهابية الفاشلة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، فإن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ كافة الإجراءات الصارمة لشل وتحييد كافة القدرات العدائية للمليشيا ضمن القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.وفق “أخبار 24”.

“التحالف”: إسقاط طائرة مسيّرة أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه الأعيان المدنية في أبها

أخبار محلية
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