نفذ أفراد وضباط قوات حماية الشخصيات بالحرس الملكي، في مركز التدريب التخصصي التابع لقوات الطوارئ الخاصة بمنطقة الرياض، فرضية أمنية لإحباط محاولة اختطاف إحدى الشخصيات المهمة خلال مناسبة عامة.
وبيَّن مقطع فيديو نشره حساب “مناصر العسكر”، وصول الشخصية المهمة إلى مكان الاحتفال تحت حماية أمنية مشددة، وبعد افتتاحها أحد المشروعات تعرضت تلك الشخصية لمحاولة اختطاف من قبل إحدى المجموعات الإجرامية.
وقد تصدت قوات الحماية لمحاولة الاختطاف ببسالة، حيث تولى بعض أفرادها مهمة السيطرة على منفذي المحاولة والقبض عليهم، فيما قام الأفراد الآخرون بتأمين الشخصية المهمة وإبعادها عن الموقع باحترافية تامة وسرعة فائقة.
وفق “أخبار 24”.