حمدالله: اتفقت وأخي عبدالرحمن الحلافي على إسعاد الجماهير العالمية

أكد مهاجم النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله، أنه سينتظم في تدريبات الفريق الإثنين المقبل، مبيناً أنه اتفق مع عضو مجلس إدارة النادي عبدالرحمن الحلافي على إسعاد الجماهير النصراوية.
وقال حمدالله في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “بسم الله نبدأ موسما جديدا، اتفقت وأخي عبدالرحمن الحلافي على إسعاد الجماهير العالمية. موعدنا يوم الإثنين في المعسكر إن شاء الله”.
وينتظم الجهاز الفني واللاعبون بالفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر حالياً في معسكر إعدادي بالبرتغال، استعدادا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.
ويستعد الفريق لمواجهة الوحدة الإماراتي المقررة في 5 أغسطس المقبل، ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، فيما تقام مباراة الإياب في 12 من الشهر نفسه على ملعب الوحدة.وفق “أخبار 24”.