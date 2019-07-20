4 وديات تجهز الهلال قبل مهمته الآسيوية

حدد الروماني رازفان لوشيسكو مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، الجمعة، جدول المباريات الودية المتبقية لفريقه، خلال معسكره الإعدادي المقام حالياً في لينز النمساوية.
وجاء في الجدول الذي حدده الروماني، مواجهة الهلال بعد غد الأحد لفريقي إليريا ليوبليانا وبليد السلوفينيان، فيما يواجه فريقي بريني جروسبلي السولوفيني وأدوينيزي الإيطالي، يوم الأربعاء 24 المقبل.
وتقام مباراتي الفريق الأزرق يوم الأحد، عند الساعتين 2:00 و7:00 مساءً، فيما يخوض مباراتي يوم الأربعاء عند الساعتين 12:00 و7:00 مساءً.وفق “الرياضية”.
ويستعد فريق الهلال لمواجهة نظيره الأهلي في 8 أغسطس المقبل، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، قبل مواجهة الإياب التي ستقام في 13 من ذات الشهر.
وكان الفريق العاصمي، قد خاض ثلاث تجارب ودية خلال معسكره، انتصر فيها جميعاً.