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اخبار رياضية > الأندية السعودية تهنئ محترفيها الجزائريين على التتويج بأمم إفريقيا
20/07/2019   2:11 م

الأندية السعودية تهنئ محترفيها الجزائريين على التتويج بأمم إفريقيا

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هنأت أندية الشباب، الاتفاق والرائد محترفيها الجزائريين بعد تتويجهم رفقة منتخب بلادهم بكأس الأمم الإفريقية 2019، وتوج المنتخب الجزائري بطلًا لكأس الأمم الإفريقية “مصر 2019” بعد فوزه على السنغال بهدف نظيف في المباراة النهائية.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الشباب على “تويتر”: “المقاتل بن العمري يواصل نثر الجمال .. ألف مبروك لنجمنا جمال .. ومبروك للجزائر “أبطال إفريقيا”.

ونشر الحساب الرسمي للاتفاق “تهنئة لحارس الاتفاق رايس مبولحي ولمنتخب الجزائر، تحقيق كأس بطولة كأس أمم أفريقيا 2019″، وكان لاعبو الرائد وجهوا رسالة دعم للحارس عز الدين دوخة قبل المباراة النهائية.وفق “الرياض”.

الأندية السعودية تهنئ محترفيها الجزائريين على التتويج بأمم إفريقيا

اخبار رياضية
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