“الحناكي”: الهلال أكبر من أي لاعب.. و”صفقة مدوية” قد تعوض عموري

أعرب الكاتب والناقد الرياضي صالح الحناكي عن توقعاته بإبرام إدارة الهلال صفقة مدوية تعوض بها الجماهير، بعد قرار إيقاف المفاوضات مع اللاعب عمر عبد الرحمن “عموري”.
وأوضح الحناكي عبر حسابه في “تويتر”، أن نادي الهلال حاول إرضاء الجمهور بتجديد عقد عموري، وقدم عرضاً مغرياً للاعب “المصاب بالرباط الصليبي للمرة الثالثة، ومن الممكن أن تتجدد إصابته في أي وقت فتخسر الملايين، وتخسر محترفًا أجنبيًا، ما اضطر الإدارة لإقفال الملف”.
وأضاف أن الهلال أكبر من أي لاعب، حيث مر به أساطير ورحلوا وبقي زعيماً، مشيراً إلي أن الإدارة ربما تخطط لصفقة مدوية تعوض بها الجماهير.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن إدارة الهلال قررت أمس (الجمعة)، إيقاف التفاوض مع اللاعب عمر عبدالرحمن “عموري” بعد انتهاء المهلة المحددة، وعدم وجود أي رد على العرض المقدم له، حيث كان قد تجاوز الفحوصات الطبية بنجاح.