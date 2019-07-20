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اخبار رياضية > بالفيديو.. دماء المدافع جمال بلعمري تسيل في المباراة النهائية
20/07/2019   2:09 م

بالفيديو.. دماء المدافع جمال بلعمري تسيل في المباراة النهائية

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تعرض جمال بلعمري، مدافع فريق الكرة بنادي الشباب والمنتخب الجزائري، لإصابة دامية في الوجه، أثناء مشاركة برفقة منتخب بلاده أمام السنغال، في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر.

وفي الدقيقة 74، وأثناء التحام هوائي مع إسماعيلا سار، لاعب المنتخب السنغالي، سقط بلعمري على أرضية الملعب، ليفاجأ بدماء غزيرة في وجهه وقميصه، ليغادر الملعب من أجل تلقي العلاج، قبل العودة لاستئناف المباراة.

و توج المنتخب الجزائري ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة في مصر، بعد فوزه على نظيره السنغالي بهدف دون رد.وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. دماء المدافع جمال بلعمري تسيل في المباراة النهائية

اخبار رياضية
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