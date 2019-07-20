مؤتمر «إستراتيجية دعم الأندية» يؤجل اجتماع المسابقات

كشفت لـ«الرياضية» مصادر خاصة، الجمعة، أن لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أجلت اجتماعها المقرر إقامته غداً السبت في العاصمة الرياض، إلى بعد غد الأحد.
وبينت ذات المصادر، إلى أن تأجيل الاجتماع، أتى بسبب تزامنه مع مؤتمر إستراتيجية دعم الأندية، الذي سيعقد غداً في جدة برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي رئيس هيئة الرياضة، وبحضور جميع رؤساء الأندية.
وسيشهد الاجتماع الذي سيترأسه أحمد الراشد رئيس اللجنة، عرض معايير الجدول وروزنامة الموسم الرياضي 2020/2019 وإصدار جدول النسخة المقبلة من الدوري السعودي للمحترفين، تمهيداً للإعلان عن جدول الدوري الذي سينطلق في الـ 22 من أغسطس المقبل.
وكان من المقرر أن يعقد اجتماع استراتيجة دعم الأندية، أمس الخميس، قبل أن تعلن هيئة الرياضة تأجيله عبر حسابها الرسمي في “تويتر” موقع التواصل الاجتماعي.