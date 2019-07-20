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اخبار رياضية > منتخبنا السعودي يخسر ثاني مبارياته في بطولة نيوم الشاطئية
20/07/2019   2:08 م

منتخبنا السعودي يخسر ثاني مبارياته في بطولة نيوم الشاطئية

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خسر منتخبنا الوطني السعودي لكرة القدم الشاطئية ثاني مواجهاته في بطولة نيوم الدولية أمام ضيفه منتخب مصر بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وسجل أهداف الأخضر السعودي كلآً من صالح القرني ومهند الصبحي في شوط المباراة الثاني.

وسيلعب المنتخب السعودي ثالث مبارياته في البطولة أمام منتخب الإمارات غداً السبت لتحديد المركز الثالث.

ووصل الفريقان المصري والعماني إلى المباراة النهائية، إذ سيلعبان على المركز الأول في بطولة نيوم لكرة القدم الشاطئية، وذلك بعد فوز مصر على السعودية 4-2.وفق “أخبار 24”.

مباريات تحديد المراكز غداً الساعة 16:45 وسيعلن عن البطل الساعة 20:00.

منتخبنا السعودي يخسر ثاني مبارياته في بطولة نيوم الشاطئية

اخبار رياضية
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