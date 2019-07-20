توج المنتخب الجزائري ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة في مصر، بعد فوزه على نظيره السنغالي بهدف دون رد.
سجل هدف الجزائر في الدقائق الأولى من المباراة التي أقيمت على إستاد القاهرة الدولي اليوم (الجمعة) اللاعب بغداد بونجاح من تسديدة اصطدمت في مدافع السنغال، وغيرت اتجاهها إلى مرمى الحارس.
وكان منتخب الجزائر قد حقق الفوز في جميع مبارياته بالبطولة، إذا فاز في دور المجموعات على كينيا بهدفين دون رد، والسنغال بهدف نظيف، ثم تنزانيا بثلاثية نظيفة.
وفي دور الستة عشر، فازت الجزائر على غينيا بثلاثة أهداف دون رد، لتلتقي منتخب ساحل العاج في الدور ربع النهائي وتفوز عليه بركلات الترجيح، وتلتقي نيجيريا في الدور قبل النهائي وتحسمها بهدفين مقابل هدف وحيد.
وفق “أخبار 24”.