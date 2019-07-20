روجت له إحدى مشهورات مواقع التواصل.. دواء “للتخسيس” يتسبب في وفاة فتاة كويتية

تحقق وزارة الصحة الكويتية في وفاة مواطنة بسبب دواء “تخسيس” روجت له مشهورة على وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق بعض الإعلانات الإلكترونية.
وطالبت الوزارة المستهلكين باتباع التعليمات الصادرة منها والابتعاد عن الأدوية التي تباع في مواقع التواصل الاجتماعي لخطورة عدد منها على الصحة، مشددةً على أهمية التعاون معها في الإبلاغ عن كل من يروج لتلك الأدوية.
وأكدت أنها اتخذت مؤخراً إجراءات عديدة بشأن الإعلانات غير المرخصة من قبل مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي إلى جانب متابعة البلاغات الواردة عن الأدوية المغشوشة.وفق “أخبار 24”.