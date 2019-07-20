حالة الطقس المتوقعة غداً السبت

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ (السبت)، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتحد من الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض والقصيم ونجران.
وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية تنشط على الجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.
وأوضح أن السماء تكون غائمة جزئياً تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة وتمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.وفق “أخبار 24”.
ويُتوقع تسجيل أعلى درجة حرارة في مدينة ينبع (45 درجة)، وأدنى درجة حرارة (19) في أبها.