نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > حالة الطقس المتوقعة غداً السبت
20/07/2019   12:57 ص

حالة الطقس المتوقعة غداً السبت

+ = -
1067

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ (السبت)، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتحد من الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض والقصيم ونجران.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية تنشط على الجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأوضح أن السماء تكون غائمة جزئياً تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة وتمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.وفق “أخبار 24”.

ويُتوقع تسجيل أعلى درجة حرارة في مدينة ينبع (45 درجة)، وأدنى درجة حرارة (19) في أبها.

حالة الطقس المتوقعة غداً السبت

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885054298.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.