نادي الهلال يُعلن إيقاف مفاوضات التجديد مع “عموري”

قررت إدارة نادي الهلال اليوم (الجمعة) إيقاف التفاوض مع اللاعب عمر عبدالرحمن “عموري” بعد انتهاء المهلة المحددة، وعدم وجود أي رد على العرض المقدم له، حيث كان قد تجاوز الفحوصات الطبية بنجاح.
وأوضحت إدارة نادي الهلال في بيان لها أن الإدارة بدأت أولى خطواتها بالاجتماع مع ممثل اللعب “عموري” في الرياض بعد عودة اللاعبين من إجازتهم، حيث اشترط اللعب تجديد عقده قبل المغادرة مع الفريق إلى المعسكر في النمسا رغم تبقي شهر على نهاية العقد.
ورغبة من الإدارة والجهاز الفني في تأكيد تمسكها باللاعب ورغبتها في تجديد عقده قدّم رئيس النادي “فهد بن نافل” عرضاً رسمياً لممثل اللاعب عمر عبدالرحمن يوم الثلاثاء الماضي، مشروطاً باجتيازه الفحص الطبي المجدول في اليوم الذي يليه.
وتلقت الإدارة رداً على العرض في اليوم التالي تضمن طلب زيادة القيمة المالية والمدة بعد أن تجاوز اللاعب الاختبار الطبي بنجاح.
وحينها قدّمت إدارة نادي الهلال عرضاً جديداً تضمن زيادة في القيمة المالية والمدة مع تحديد مهلة للرد على العرض لمدة 24 ساعة، إلا أن المهلة انتهت دون أي رد من ممثل اللاعب.وفق “أخبار 24”.
وتواصلت الإدارة مع ممثل اللاعب الذي طلب أكثر من مهلة إضافية للرد، وتم منحه ما طلبه من مُهل متعددة دون وجود تجاوب بالموافقة أو الرفص على العرض حتى توقيت نشر هذا البيان.
وبناءً على ما سبق، قررت إدارة النادي إيقاف التفاوض مع اللاعب “عمر عبدالرحمن”، مقدمة شكرها وتقديرها له على الفترة التي قضاها في النادي ومتمنية له التوفيق في المرحلة القادمة.