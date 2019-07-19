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أخبار المناطق > إيران تسخر من إعلان ترمب إسقاط “الدرون”.. وأمريكا تُهدد بتدمير أي طائرة إيرانية تقترب من سفنها
19/07/2019   9:21 م

إيران تسخر من إعلان ترمب إسقاط “الدرون”.. وأمريكا تُهدد بتدمير أي طائرة إيرانية تقترب من سفنها

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قال البيت الأبيض إنه سينشر فيديو إسقاط الطائرة المسيرة الإيرانية، وذلك رداً على تكذيب إيران لإعلان أمريكا إسقاط طائرة إيرانية “مسيرة” بعدما اقتربت من بارجة أمريكية في مضيق هرمز، كما نفى ترمب وجد أي شك في كون أمريكا أسقطت الطائرة.

وتوعدت الإدارة الأمريكية، بتدمير أي طائرات إيرانية مسيرة تحلق على مقربة من سفنها، مؤكدةً أن لديها دليلاً على أنها أسقطت طائرة مسيرة إيرانية، أمس الخميس.

وفي السياق ذاته قالت إيران إن لديها صوراً تناقض تصريحات الرئيس ترمب، التي قال فيها إن السفينة الحربية الأمريكية دمرت طائرة إيرانية بالقرب من الخليج العربي، بعدما هددت السفينة، وستنشرها قريباً.وفق “أخبار 24”.

ووصفت إيران تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بـ “الواهية التي لا أساس لها”، مؤكدة أن جميع طائراتها عادت بسلام إلى قواعدها، مرجحةً بطريقة ساخرة أن تكون واشنطن ضربت عن طريق الخطأ طائرة أمريكية.

إيران تسخر من إعلان ترمب إسقاط “الدرون”.. وأمريكا تُهدد بتدمير أي طائرة إيرانية تقترب من سفنها

أخبار المناطق
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