شاهد.. هبوب رياح عاصفة على ينبع.. وتضرر مبانٍ ومركبات

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شهدت محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة، اليوم (الجمعة)، هبوب رياح شديدة تصل سرعتها لنحو 26 كيلومتراً في الساعة.
ونقلت الرياح العاصفة أجساماً ثقيلة ورمت بها على مبانٍ ومركبات كانت متوقفة، وأحدثت بها عدة أضرار وتلفيات.
وفق “أخبار 24”.
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