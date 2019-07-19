أوضح مسؤول قيادة قطاع الطاقة في نيوم، بيتر تيريوم، أن المشروع سيعتمد على الطاقة المتجددة في توفير حاجته من الكهرباء، والمتمثلة في طاقة الشمس والرياح.
وكشف تيريوم أن نيوم يعمل على بناء مقر ريادي عالمي للطاقة، وابتكار أكبر منظومة خالية من انبعاثات الكربون في العالم، بالاستفادة من تميز المنطقة بإحدى أفضل نسب الإشعاع في العالم وأشكال جيدة من الرياح، حيث سيتم توفير طاقة الشمس والرياح بأسعار تنافسية.
وأشار في تصريح بثته “العربية” إلى أن نيوم سيقوم باستقطاب أفضل العقول والمواهب في العالم لتحقيق هذين الهدفين، وتهيئة البيئة الملائمة لهم للإبداع والابتكار، عبر سن قوانين جديدة، وتصميم سوق جديدة مخصصة بالكامل لبيئة نيوم.
وأبان أنه يجري العمل في نيوم على البنية التحتية لمشاريع تصنيع الخلايا الشمسية وطواحين الهواء، إضافةً إلى الجزيئات الخضراء، التي تمثل أساس الوقود المستدام والخالي تماماً من الكربون والانبعاثات الأخرى، لافتاً إلى أن أغلب ذلك سيتم بناؤه خلال الأشهر والسنوات المقبلة.
وفق “أخبار 24”.