6 خطوات يجب اتباعها لتجنب غرق الأطفال في المسابح

مع بدء فصل الصيف يصطحب الكثير من الآباء أطفالهم إلى المسابح والشواطئ للاستجمام والسباحة، وشهدت بعض المسابح حوادِث غرق مؤسفة لأطفال نتيجة غفلة أهاليهم عنهم.
وحددت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، 6 خطوات يجب على الآباء والأمهات ومقدمي الرعاية القيام بها لتجنب تعرض الأطفال للغرق في المسابح، وفقا لـ” سي إن إن”.
1- اليقظة والقرب:
عدم ترك الأطفال بمفردهم أو في رعاية طفل آخر في أي مكان بالقرب من المسابح، أو المنتجعات الصحية، أو أحواض الاستحمام، حتى لو كان هناك منقذ، وضرورة وجود شخص بالغ يتمتع بمهارات السباحة ويكون قريباً جداً من الأطفال.
2- وضع سياج حول المسابح المنزلية:
ويجب أن يكون السياج بارتفاع 4 أقدام من جميع الجوانب، وأن يكون للسياج أبواب ذاتية الإغلاق وقفل ذاتي.
3- إزالة الألعاب من المسابح:
بعد الانتهاء من اللعب على الآباء إزالة جميع الألعاب من الماء، وذلك لمنع محاولة الأطفال الوصول إليها، أو التقاطها إذ إنه من المحتمل سقوطهم في الماء.وفق “أخبار 24”.
4- تعلم الإسعافات الأولية:
يجب أن يتعلم الآباء، والأمهات ومقدمو الرعاية، والأطفال الأكبر سناً، وأصحاب أحواض السباحة كيفية إجراء الإنعاش القلبي الرئوي الفوري للغريق قبل وصول فرق الإسعاف.
5- تعلم مهارات البقاء على قيد الحياة في الماء:
توصي الأكاديمية الأمريكية بأهمية تلقي الأطفال من عمر عام دروساً في السباحة، وتعلم المهارات الأساسية في السلامة المائية، ومن بينها كيفية الوقوف في الماء، والبقاء على الشاطئ أو قرب حافة المسبح.
6- ارتداء سترات النجاة:
لا بد أن يحرص الجميع على أن يرتدي الأطفال سترات للنجاة عند ركوب الزوارق، أو عند البقاء بالقرب من المسطحات المائية، حتى وإن كانوا يعرفون السباحة.