تشهد منطقة الرياض رياحاً نشطة مصحوبة بموجة غبار كثيف، ما أدى لتدني متسوى الرؤية الأفقية في أغلب المدن والمحافظات، فيما أهابت القوات الخاصة لأمن الطرق بقائدي المركبات أخذ الحيطة والحذر.
وتركزت حدة موجة الغبار صباح اليوم الجمعة، حيث أظهرت صور وفيديوهات بثها مواطنون ومقيمون تأثر حركة السير على الطرق في مدينة الرياض وخارجها بموجة الأتربة الكثيفة.
وأصدر أمن الطرق تنبيهاً لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض قال فيه: “يرجى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً للغبار الكثيف الذي تشهده بعض الطرق بالمنطقة والذي يحد من مدى الرؤية الأفقية في غالبية المواقع”.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على منطقة الرياض.
وفق “أخبار 24”.