كرم الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عدنان العلوني، رجل الأمن بإدارة الأمن الصناعي سعد جمعان، وذلك عقب تمكنه من إنقاذ مواطنَين من الغرق في جزيرة النورس بمنطقة الواجهة البحرية بينبع الصناعية.
وكان رجل الأمن الصناعي قد لاحظ أثناء جولة ميدانية في جزيرة النورس وجود حالتي غرق، حيث بادر بالتعامل معهما والسباحة إلى موقعهما وسحبهما إلى الشاطئ وتقديم الإسعافات الأولية لهما، ومن ثم نقلهما عبر إسعاف المركز الطبي التابع للهيئة الملكية بينبع، حيث تلقيا العلاج اللازم وغادرا المركز الطبي بعد الاطمئنان على وضعهما الصحي.
وقدم الرئيس التنفيذي شكره وتقديره لرجل الأمن نظير ما أبداه من شجاعة وتفانٍ في أداء عمله وإنقاذه الغريقَين.
وفق “أخبار 24”.