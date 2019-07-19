قام لاعبو كرة القدم القدامى صالح النعيمة وأحمد جميل ومحمد عبدالجواد بزيارة لاعبي المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية؛ لدعم لاعبي الأخضر قبل مباراتهم أمام منتخب مصر ضمن منافسات البطولة الدولية لكرة القدم الشاطئية والمقامة حاليًّا في نيوم.
واجتمع قدامى اللاعبين مع أعضاء فريق الكرة الشاطئية؛ لتقديم الدعم المعنوي لهم قبل المواجهة الثانية والمهمة أمام المرشح الأول للبطولة المنتخب المصري، اليوم الجمعة.
وأكد حارس المنتخب السعودي طلال الشهري جاهزية المنتخب لمواجهة منتخب مصر، وقال: إن الفوز في المباراة الأولى أعطى اللاعبين دفعة معنوية كبيرة لكسب المباراة الثانية رغم صعوبتها، وندعو الجماهير السعودية للحضور ودعمنا في الملعب.
كما أوضح لاعب المنتخب السعودي محمد الشمري أن جميع المنتخبات المشاركة في البطولة منتخبات قوية، والفوز على الصين هو بداية انطلاقة المنتخب السعودي في البطولة وهدفنا تحقيق اللقب، وسيكون وصولنا إلى المباراة النهائية من بوابة المنتخب المصري.
وفق “عاجل”.