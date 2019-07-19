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اخبار رياضية > “الزايدي”: عرض النصر لضم لاعب الاتفاق محمد الكويكبي مغرٍ جداً
19/07/2019   2:45 م

“الزايدي”: عرض النصر لضم لاعب الاتفاق محمد الكويكبي مغرٍ جداً

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أكد الإعلامي الرياضي سلطان الزايدي، أن عرض النصر المقدم للحصول على خدمات لاعب الاتفاق محمد الكويكبي مغرٍ جداً.

جاء ذلك في تغريدة للزايدي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال فيها: “‏عرض جداً مغري لو تم رفضه بسلامتهم .. ‎النصر الكاش مو عاجز يجيب غيره”.

وكانت أنباء قد تداولت أن نادي النصر تقدم بعرض جديد يفوق الـ 25 مليون ريال  نقداً  لنادي الاتفاق مُقابل الحصول على خدمات اللاعب محمد الكويكبي لتدعيم صفوف الفريق الموسم المقبل.وفق”أخبار 24″.

“الزايدي”: عرض النصر لضم لاعب الاتفاق محمد الكويكبي مغرٍ جداً

اخبار رياضية
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