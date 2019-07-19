“الزايدي”: عرض النصر لضم لاعب الاتفاق محمد الكويكبي مغرٍ جداً

أكد الإعلامي الرياضي سلطان الزايدي، أن عرض النصر المقدم للحصول على خدمات لاعب الاتفاق محمد الكويكبي مغرٍ جداً.
جاء ذلك في تغريدة للزايدي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال فيها: “عرض جداً مغري لو تم رفضه بسلامتهم .. النصر الكاش مو عاجز يجيب غيره”.
وكانت أنباء قد تداولت أن نادي النصر تقدم بعرض جديد يفوق الـ 25 مليون ريال نقداً لنادي الاتفاق مُقابل الحصول على خدمات اللاعب محمد الكويكبي لتدعيم صفوف الفريق الموسم المقبل.وفق”أخبار 24″.
عرض جداً مغري لو تم رفضه بسلامتهم .. #النصر الكاش مو عاجز يجيب غيره . https://t.co/ltt8QuNKyo
— سلطان الزايدي (@zaidi161) July 17, 2019