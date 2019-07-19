نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > كمارا يخرج قميص الأنصاري
19/07/2019   2:43 م

كمارا يخرج قميص الأنصاري

+ = -
716

اختار هارون كمارا، لاعب فريق الاتحاد لكرة القدم، ارتداء القميص رقم 11، مع العميد، في موسمه الأول بعد الانتقال من نادي القادسية أخيرا، ليستحوذ على قميص الكويتي فهد الأنصاري، لاعب الأصفر السابق، الذي لم يستخدمه أي لاعب بعد رحيله من النادي.

وأنهى مسؤولو نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، إجراءات سفر الثنائي عبدالمحسن فلاتة، وكمارا، المنضمين حديثا من القادسية، للالتحاق ببعثة العميد، في معسكره الإعدادي في مانشيستر البريطانية، استعدادا لاستحقاقات الموسم الجديد، حيث ينتظر أن ينتظم الأول اليوم، والثاني غدا.

ميدانيا، يواصل الاتحاد، تدريباته على فترتين، بقيادة المدرب التشيلي لويس سييرا، حيث يركز من خلالها على رفع المخزون اللياقي صباحا، إلى جانب العمل الفني مساء.وفق “الإقتصادية”.

وسيخوض الاتحاد اليوم ثاني تجاربه الودية، أمام بيوري “درجة ثانية”، بعد أن كسب الودية الأولى أمام بولتون 3 / 2.

كمارا يخرج قميص الأنصاري

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885054240.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.