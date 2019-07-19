كمارا يخرج قميص الأنصاري

اختار هارون كمارا، لاعب فريق الاتحاد لكرة القدم، ارتداء القميص رقم 11، مع العميد، في موسمه الأول بعد الانتقال من نادي القادسية أخيرا، ليستحوذ على قميص الكويتي فهد الأنصاري، لاعب الأصفر السابق، الذي لم يستخدمه أي لاعب بعد رحيله من النادي.
وأنهى مسؤولو نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، إجراءات سفر الثنائي عبدالمحسن فلاتة، وكمارا، المنضمين حديثا من القادسية، للالتحاق ببعثة العميد، في معسكره الإعدادي في مانشيستر البريطانية، استعدادا لاستحقاقات الموسم الجديد، حيث ينتظر أن ينتظم الأول اليوم، والثاني غدا.
ميدانيا، يواصل الاتحاد، تدريباته على فترتين، بقيادة المدرب التشيلي لويس سييرا، حيث يركز من خلالها على رفع المخزون اللياقي صباحا، إلى جانب العمل الفني مساء.وفق “الإقتصادية”.
وسيخوض الاتحاد اليوم ثاني تجاربه الودية، أمام بيوري “درجة ثانية”، بعد أن كسب الودية الأولى أمام بولتون 3 / 2.