الهلال لعموري: عودة الإصابة تعني «تخفيض العقد»

كشف مصدر هلالي مطلع أن العرض المالي الذي قدمه نادي الهلال للمحترف الإماراتي عمر عبد الرحمن بهدف تمديد عقده سنة أخرى، يعد مجزيا ماديا لكنه يحوي بنودا تضمن للنادي حقه في حال تكررت الإصابة ومن ضمنها تخفيض العقد وأفضلية للتمديد لسنة أخرى.
وتنتظر إدارة نادي الهلال رد اللاعب من خلال وكيل أعماله خلال اليومين المقبلين.
ومن جانب آخر تكشفت هوية المحترفين الأجانب السبعة الذين سيمثلون الفريق في الموسم المقبل وذلك حسب مصادر هلالية خاصة.
وتأكد مشاركة خمسة لاعبين هم البرتو بوتيا وجانغ هيون سو وغوميز وسباستيان جيوفينكو وعمر خربين فيما هناك رغبة في الثنائي عمر عبد الرحمن وكاريلو أو ادميلسون، وفي حال فشلت الإدارة في الحصول على موافقة أحدهما فسيتم الإبقاء على البرازيلي كارلوس إدواردو والذي تلقى عرضا كبيرا من قبل نادي أهلي شباب دبي الإماراتي.وفق “الشرق الأوسط”.
من جهة أخرى، وبعد فشل إدارة النادي في الحصول على خدمات الثنائي عبد الفتاح آدم وهارون كمارا واللذين وقعا لناديي النصر والاتحاد اتجهت البوصلة الزرقاء نحو مهاجم الرائد صالح الشهري وسيكون بديله في حال تعثرت الصفقة أحمد عبده مهاجم الوحدة «مواليد».
وعلى صعيد الفريق يعاود اللاعبون اليوم تدريباتهم بعد الراحة التي منحت لهم أمس الخميس فيما لا يزال اللاعب متعب المفرج يتلقى العلاج والتأهيل من إصابة في كاحل القدم وهو الأمر الذي أخر التحاقه في التدريبات ومشاركته في المباريات الودية الثلاث الماضية.