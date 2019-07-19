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أخبار محلية > السفير الكيني: لدينا 5000 عاملة منزلية مدربة جاهزة للعمل في المملكة
19/07/2019   10:46 ص

السفير الكيني: لدينا 5000 عاملة منزلية مدربة جاهزة للعمل في المملكة

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قال سفير كينيا لدى المملكة بيتر نيكولاس أقيقو إن بلاده جاهزة لإرسال 5 آلاف عاملة منزلية مدربة إلى السوق السعودية كدفعة أولى.

وأوضح أن إرسال العاملات سيكون بموجب الاتفاقية الموقعة في يناير الماضي بين وزارتي العمل في البلدين، مبيناً وفقاً لصحيفة “الاقتصادية” أن عدد العاملين الكينيين في المملكة يصل إلى أكثر من 20 ألفاً، يعملون في مجالات مختلفة، خاصة شركات الألبان والمنتجات الزراعية.

وأضاف أن الحكومة الكينية تسعى لزيادة حجم التبادل الاقتصادي والتجاري مع المملكة خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى وجود عدد من الاتفاقيات التجارية والشراكات الاقتصادية الموقعة بين البلدين، وأخرى في طور التفاوض.

وأبان أن بلاده استوردت من المملكة مواد غير نفطية بقيمة 1.4 مليار ريال خلال العام الماضي ومواد بترولية بنحو 4.9 مليار ريال، فيما استوردت المملكة سلعاً مختلفة من كينيا بقيمة 284.4 مليون ريال.

السفير الكيني: لدينا 5000 عاملة منزلية مدربة جاهزة للعمل في المملكة

أخبار محلية
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