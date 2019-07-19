حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة في المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الجمعة أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض والقصيم.
وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية تنشط على الجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على مناطق حائل، نجران، الجوف والحدود الشمالية.
وأوضح أن السماء تكون غائمة جزئياً تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.