أسرة مريض تضطر لتركيب مكيف على نفقتها في غرفته بأحد مستشفيات جازان

اضطرت أسرة مريض بالسرطان إلى جلب جهاز تكييف على نفقتها الخاصة؛ لتركيبه في الغرفة التي يرقد فيها المريض بمستشفى الأمير محمد بن ناصر في جازان؛ بسبب ضعف التكييف داخل الغرفة.
وأوضح شقيق المريض ويدعى أحمد جعفري، أن شقيقه يعاني من آلام السرطان وكسر في الذراع من جراء ورم أصابه، مبيناً أنه اشتكى كثيراً من ضعف التكييف بغرفته؛ لتضطر الأسرة في النهاية إلى جلبه على نفقتها، وفقاً لـ”سبق”.
بدوره، بيّن المتحدث باسم صحة جازان محمد دراج، أن درجة التبريد في غرفة المريض 21 درجة مئوية، داعياً أسرته في حال وجود ملاحظات أو شكاوى تتعلق بالخدمة إلى تقديم بلاغ لوزارة الصحة عبر الرقم المُخصص لذلك وهو 937.