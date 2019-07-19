نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > “شرطة ينبع” تكشف غموض حـادثة دهس مواطن ووفـاته وتضبط الجاني
19/07/2019   10:43 ص

“شرطة ينبع” تكشف غموض حـادثة دهس مواطن ووفـاته وتضبط الجاني

+ = -
1145

نجحت شرطة محافظة ينبع في كشف ملابسات غموض حـادثة دهس أحد المواطنين، عقب القبض على الجاني ومرافقه وضبط السيارة التي ارتكبت بها الجـريمة.

وتشير التفاصيل وفقاً لـ”سبق”، إلى أن الجهات الأمنية بينبع باشرت حـادثة دهس مواطن بالقرب من إحدى الإشارات الضوئية قبل قرابة شهر ما أدى لوفـاته؛ حيث تمكنت رغم غموض الجـريمة من الإيقاع بالجـاني ومرافقه والقبـض عليهما.

وتوصل فريق البحث والتحري المُشكّل من الشرطة، إلى الجـاني وضبـطه من منطقة الرياض ومرافقه من محافظة ينبع والعثور على السيارة التي ارتكب بها الجـريمة؛ حيث اعترف الجـاني بارتكابه الواقعة؛ إثر مشادة كلامية مع المجنـي عليه.

“شرطة ينبع” تكشف غموض حـادثة دهس مواطن ووفـاته وتضبط الجاني

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885054217.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.