“شرطة ينبع” تكشف غموض حـادثة دهس مواطن ووفـاته وتضبط الجاني

نجحت شرطة محافظة ينبع في كشف ملابسات غموض حـادثة دهس أحد المواطنين، عقب القبض على الجاني ومرافقه وضبط السيارة التي ارتكبت بها الجـريمة.
وتشير التفاصيل وفقاً لـ”سبق”، إلى أن الجهات الأمنية بينبع باشرت حـادثة دهس مواطن بالقرب من إحدى الإشارات الضوئية قبل قرابة شهر ما أدى لوفـاته؛ حيث تمكنت رغم غموض الجـريمة من الإيقاع بالجـاني ومرافقه والقبـض عليهما.
وتوصل فريق البحث والتحري المُشكّل من الشرطة، إلى الجـاني وضبـطه من منطقة الرياض ومرافقه من محافظة ينبع والعثور على السيارة التي ارتكب بها الجـريمة؛ حيث اعترف الجـاني بارتكابه الواقعة؛ إثر مشادة كلامية مع المجنـي عليه.