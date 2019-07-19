افتتح وكيل إمارة منطقة تبوك محمد الحقباني مساء أمس (الخميس)، فعاليات مهرجان الورد والفاكهة 1440 في نسخته السابعة.
ويتضمن المهرجان العديد من الأجنحة، بينها قرية الورد والفاكهة التي تضم إنتاج الشركات الزراعية بالمنطقة والمزارعين المشاركين في المهرجان، والمنتجات الزراعية.
ومن بين المشاركين في المهرجان، جناح خاص برئاسة أمن الدولة الذي يشارك لأول مرة، وفيه لوحة “الشهداء” التي ضمت صوراً لجميع مَن قدموا أرواحهم فداءً للدين والوطن.
وفيه جناح خاص بالمديرية العامة للسجون يتضمن أعمال ومشغولات ولوحات النزلاء والنزيلات، وهناك ركن لجائزة الأمير فهد بن سلطان للمزرعة النموذجية الذي يعرض إسهامات الجائزة امتدت 28 عاماً في تطوير القطاع الزراعي بالمنطقة.
وفق “أخبار 24”.