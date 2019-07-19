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أخبار محلية > “الترفيه” تحذّر من إقامة حفلات بدون ترخيص
19/07/2019   10:42 ص

“الترفيه” تحذّر من إقامة حفلات بدون ترخيص

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أكدت الهيئة العامة للترفيه واللجنة الفنية بالهيئة العامة للثقافة، ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة لإقامة الحفلات الفنية عن طريق بوابة الترخيص الرسمية في موقع الهيئة.

وأوضحت الهيئة أنه في حال إقامة أي حفلة فنية دون الحصول على ترخيص اللجنة والالتزام بما يرد في الرخصة من ضوابط ومعايير، فإنها ستكون مُعرّضة للإلغاء والعقوبات المشددة التي تترتب على ذلك، التي تصل إلى تجميد الترخيص وفرض غرامات مالية.

وأعلنت الهيئة العامة للترفيه عن تعديل اللجنة الفنية بالهيئة العامة للثقافة لتتضمن تعيين سالم الهندي نائباً للرئيس بشكل مستقل عن عمله في شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وعضوية كل من زكي حسنين، ومحمد زكي حسنين، وزياد حمزة، ونواف البناي، وعبدالله مخارش.وفق “أخبار 24”.

ولفتت إلى أن تعديل اللجنة جاء لإعادة تنظيم آلية ترخيص الحفلات الفنية وأوقاتها وأسعار تذاكر حضورها في كل مناطق المملكة، إضافة إلى تنظيم سوق الحفلات الداخلية.

وشددت على أن قرار تعديل هذه اللجنة جاء بهدف تحسين البيئة الحاضنة للحفلات وتطويرها، والحد من تضخم الأسعار، إضافة إلى التأكد من مناسبتها للجمهور والمنظم على حد سواء.

“الترفيه” تحذّر من إقامة حفلات بدون ترخيص

أخبار محلية
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