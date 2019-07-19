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أخبار محلية > رجل أمن يقنع شاباً بتسليم نفسه بعد 11 ساعة من مكوثه أعلى خزان بحائل
19/07/2019   10:40 ص

رجل أمن يقنع شاباً بتسليم نفسه بعد 11 ساعة من مكوثه أعلى خزان بحائل

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تمكّن أحد منسوبي شرطة محافظة سميراء بمنطقة حائل، من إقناع شاب عشريني بتسليم نفسه، بعدما صعد خزان مياه على ارتفاع 15 متراً؛ هرباً من الشرطة عقب إحراقه مركبة.

وتشير التفاصيل وفقاً لـ”سبق”، إلى أن شابًا عشرينيًا يعاني من اختلالات نفسية أحرق مركبته بالكامل في جبل ملق، وقام بالسطو على 4 استراحات، قبل أن يتمكن من الهرب خلال محاولة الشرطة القبض عليه ويتسلق خزان المياه.

ونجح العريف سعود عبدالعزيز الجلعود في إقناع الشاب بتسليم نفسه بعد مكوثه قرابة 11 ساعة فوق الخزان؛ حيث أقنعه أن ما يقدم عليه يضر بصحته ونفسه وأسرته، خاصةً أنه من أسرة ذات وجاهة بالمنطقة، كما أن تسليم نفسه للجهات الأمنية لا يعني إدانته.

وجرى التحفظ على الشاب بعدما استجاب لحديث العريف الجلعود معه وسلم نفسه، كما نقل إلى مستشفى سميراء العام للاطمئنان على صحته.

رجل أمن يقنع شاباً بتسليم نفسه بعد 11 ساعة من مكوثه أعلى خزان بحائل

أخبار محلية
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