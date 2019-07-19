مصري يقـتل ابنيه بإغراق سيارته بهدف الحصول على أموال التأمين

يواجه مواطن مصري تهمة الـقتل لابنيه المصابين بالتوحد؛ بعدما تعمد إغراقهما بسيارته في مياه ميناء مدينة سان بيدرو جنوبي لوس أنجلوس من أجل الحصول على أموال التأمين.
وتشير التفاصيل إلى أن المواطن المصري على المزين تعمد قبل 4 سنوات النزول بسيارته إلى الماء ومعه زوجته واثنين من أبنائه المصابين بالتوحد، قبل أن ينجح في السباحة وإنقاذ نفسه وتدخل بعض الأشخاص لإنقاذ زوجته.
وتمكن المواطن المصري من الحصول على 260 ألف دولار من شركتي التأمين، زاعماً أنه لا يعرف سبب عدم تحكمه في عجلة القيادة وغرق السيارة ووفاة ابنيه.
ومن المقرر أن تبدأ محاكمة المزين بتهمة الاحتيال في 3 سبتمبر المقبل بعدما توصلت المحكمة إلى أدلة تدينه وتكشف احتياله، على أن يحاكم بتهمة القـتل ومحاولة قـتل زوجته.