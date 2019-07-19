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اخبار رياضية > #زكريا_سامي #شعلاوياً
19/07/2019   12:21 ص

#زكريا_سامي #شعلاوياً

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أنهت إدارة نادي برئاسة الأستاذ : فهد بن عبدالله الطفيل إجراءات التعاقد مع اللاعب ” زكريا سامي ” لمدة موسم رياضي ، لعب “سامي” مع النادي الأهلي ونادي الخليج ونادي هجر.

#زكريا_سامي #شعلاوياً

اخبار رياضية
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