نشرت “سي إن إن” مقارنة بين القوات الجوية الملكية السعودية وسـلاح الجو الإيراني، بصفتهما الدولتين اللتين تتصدران المشهد في الشرق الأوسط.
ونقلت عن موقع “غلوبال فاير باور” أن القوات الجوية السعودية في المرتبة الثانية عشرة عالمياً في حين يجيء سـلاح الجو الإيراني في المرتبة الرابعة والعشرين.
وتمتلك المملكة 848 طائرة مختلفة منها 244 طائرة مقاتلة، في الوقت الذي تمتلك فيه إيران 509 طائرات منها 142 طائرة مقاتلة.
أما الطائرات الهجومية، فتمتلك المملكة 325 منها، في حين لا تملك إيران سوى 165 طائرة هجومية فقط.
وعلى صعيد المروحيات تمتلك المملكة 254 مروحية منها 34 مروحية هجومية، وتملك إيران 126 مروحية منها 12 مروحية هجومية فقط.
وفق “أخبار 24”.