التقى مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير بالنيابة حسن بن محمد الشريف، ذوي الممرضة التي تعرضت للإساءة من أخصائي أشعة في مستشفى محايل العام.
وأكد في تصريح على أن التحقيقات جارية بشكل عاجل وأن الأنظمة ستطبق بكل صرامة، مشدداً على أن تصرف الطبيب غير مهني وغير مقبول.
وفي السياق ذاته عبر ذوو الممرضة عن اعتزازهم بخدمة ابنتهم للوطن والمواطنين، مؤكدين أن الأسرة مرتاحة بعد إعلان الصحة فتح تحقيق عاجل بالقضية.
وكانت الوزارة قد فتحت تحقيقاً عاجلاً في الفيديو الذي أظهر أخصائي أشعة في مستشفى محايل وهو يتعامل بطريقة غير لائقة مع ممرضة مساعدة له، إضافة إلى انفعاله وعصبيته الزائدة على المراجعين، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بذلك.
وفق “أخبار 24”.